Про це повыдомляэться в пресрелізі “Супутник V”.
“Попередні дані по добровольцям на 42-й день після першої ін’єкції (відповідає 21 дню після другої ін’єкції) показують ефективність застосування вакцини вище 95%”, – йдеться у повідомленні.
До цього другий проміжний аналіз даних клінічного дослідження на основі аналізу даних 18,7 тис добровольців, які отримали першу і другу ін’єкцію вакцини “Супутник V” або плацебо, на 28-й день після першої ін’єкції показав ефективність 91,4%.
Розробники заявили, що проміжні дані Національний дослідницький центр епідеміології та мікробіології опублікує в одному з провідних міжнародних рецензованих медичних журналів, а після закінчення фази III клінічних досліджень надасть доступ до повного звіту про клінічні випробування.
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