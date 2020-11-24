Розробники російської вакцини проти коронавірусу "Супутник V" заявили, що її ефектівность сягає 95%.

Про це повыдомляэться в пресрелізі “Супутник V”.

“Попередні дані по добровольцям на 42-й день після першої ін’єкції (відповідає 21 дню після другої ін’єкції) показують ефективність застосування вакцини вище 95%”, – йдеться у повідомленні.

До цього другий проміжний аналіз даних клінічного дослідження на основі аналізу даних 18,7 тис добровольців, які отримали першу і другу ін’єкцію вакцини “Супутник V” або плацебо, на 28-й день після першої ін’єкції показав ефективність 91,4%.

Розробники заявили, що проміжні дані Національний дослідницький центр епідеміології та мікробіології опублікує в одному з провідних міжнародних рецензованих медичних журналів, а після закінчення фази III клінічних досліджень надасть доступ до повного звіту про клінічні випробування.

Росія стверджує, що розробила “першу у світі вакцину” проти COVID-19. Всесвітня організація охорони здоров’я, а також низка європейських країн і установ охорони здоров’я висловили свою недовіру цій вакцині, враховуючи швидкість її розробки.