Підприємця, творця антивірусу McAfee та однойменної компанії Джона Макафі заарештували в Іспанії. Йому загрожує екстрадиція в США, де його звинувачують в ухиленні від сплати податків.

Про це поінформували в пресслужбі міністерства юстиції США.

Крім ухилення від сплати податків, Макафі також звинувачують у навмисному ненаданні податкових декларацій.

Згідно з обвинувальним висновком, підприємець отримував мільйони доларів доходу від просування криптовалют, консалтингової роботи, виступів та продажу прав на історію свого життя для документального фільму. У Мін’юсті США відзначають, що з 2014 по 2018 роки Макафі не подавав податкову декларацію, незважаючи на “отримання значного доходу”.

При цьому в обвинувальному висновку немає даних про те, що протягом цих років Макафі отримував дохід або мав будь-які зв’язки з антивірусною компанією, що носить його ім’я.

Підприємця звинувачують у тому, що він отримував виплати на криптогаманці та рахунки підставних осіб. Відзначається, що Макафі намагався ухилитися від сплати податків, приховуючи активи (в тому числі нерухомість, авто, яхту), які зареєстрував на інших осіб.

У разі визнання винним бізнесменові загрожує покарання у вигляді 5 років тюремного ув’язнення за кожним пунктом обвинувачення в ухиленні від сплати податків, а також покарання у вигляді 1 року тюремного ув’язнення за кожним пунктом обвинувачення в умисній відмові від подачі податкової декларації.

Крім того, Макафі можуть зобов’язати виплатити компенсацію. Її розмір поки не визначений.

У Мін’юсті наголосили, що особа вважається невинною доти, доки її вину не буде доведено.

Варто зазначити, що Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) також подала на підприємця до суду: за приховування інформації про те, що з 2017 по 2018 роки він отримав понад $23 млн в біткоїнах і криптовалюті Ether за просування ICO в Twitter. ICO (Initial coin offering) – це форма залучення інвестицій у вигляді продажу інвесторам фіксованої кількості нових одиниць криптовалют, отриманих через разову або прискорену емісію.

У SEC уточнили, що Макафі публічно не повідомляв, що отримував винагороди від емітентів. Охоронцеві Макафі також пред’явили звинувачення за участь у зазначеній схемі.

Як повідомляє видання The New York Times, 75-річний Макафі вже не вперше стикається з проблемами із законом. Так, у 2012 році підприємця запідозрили у вбивстві сусіда Грегорі Фаулла в Белізі.

Макафі втік із Белізу після того, як місцева поліція захотіла його допитати.

Кілька тижнів потому він з’явився в Гватемалі в пошуках притулку. Адвокат бізнесмена тоді заявляв, що Макафі переслідують за те, що він начебто відмовився надати владі Белізу більше грошей.

До 2016 року про Макафі практично не було новин. У 2016-му він намагався балотуватися в президенти США від Лібертаріанської партії.

ДОВІДКА. Джон Макафі – шотландсько-американський програміст, засновник компанії-розробника антивірусного програмного забезпечення McAfee. Макафі є одним із перших людей, які спроектували антивірусне програмне забезпечення і розробили сканер вірусів.

McAfee – зараз підрозділ американської компанії Intel Security, розробник антивірусного програмного забезпечення під маркою McAfee. Компанія з’явилася в 1987 році під ім’ям її засновника Джона Макафі. У 1994 році Джон Макафі залишив компанію. У 1997 році в результаті злиття McAfee з компанією Network General була утворена нова компанія під назвою Network Associates. У 2004 році компанія повернула собі первісну назву. У 2010 році після переговорів, що тривали 1,5 роки, компанія Intel викупила акції тоді ще публічної компанії McAfee за 7,68 млрд доларів.