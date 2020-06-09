У соціальній мережі Twitter почали активно позначати ярликами повідомлення про зв'язок 5G та пандемії COVID-19.

Про це повідомляють #Букви.

Як повідомлялося раніше, в березні в соціальній мережі Twitter пости з неправдивою інформацією, що стосується коронавірусу COVID-19, почали позначати спеціальними ярликами.

Особливі позначки “Дізнатися факти про COVID-19” отримують, зокрема, публікації, в яких повідомляється про можливий зв’язок мереж 5G з поширенням коронавірусу COVID-19.

Кликнувши на ярлик, користувач потрапляє на сторінку з таким змістом:

“Ні, 5G не викликає коронавірусу. Багато людей розповсюджували необґрунтовані історії про те, що технологія 5G пов’язана з поширенням COVID-19. Ця теорія була спростована декількома авторитетними джерелами, включно з урядовцями та експертами в галузі технологій і медицини”.

Варто зазначити, що наразі спеціальні ярлики з’являються як на постах, в яких розміщена неправдива інформація, так і на публікаціях, в яких фейк про зв’язок 5G і COVID-19 висміюється, або ж просто згадуються ці два слова.