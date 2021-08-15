ЗеПорушення

53

Всього порушень

12

Днів без порушень
19:30 Twitter тимчасово зупинив верифікацію профілів
19:27 Зеленський відреагував на вбивство мера Кривого Рогу
19:02 В Японії виготовили біодизельне паливо з відходів супу рамен
18:48 З Олімпіади-2024 виключили вид спорту, в якому Україна завоювала 2 медалі
18:29 Президент Афганістану подав у відставку та покинув країну, – ЗМІ
18:18 Під час акції «Нацкорпусу» під Офісом президента постраждав відеооператор «1+1»
18:00 У Лівані вибухнув резервуар із паливом: загинули щонайменше 20 людей
17:33 Донька Емінема оголосила себе небінарною особистістю
16:27 Помер один з кращих бомбардирів в історії футболу Герд Мюллер
15:54 На Херсонщині чоловік з психічним розладом вбив поліціянта й поранив медика
15:20 У центрі Дніпра стався вибух у квартирі: є загиблі
14:55 Напад на фотокора «Букв» Олександра Кужельного: як все відбувалося, та які наслідки
14:27 Трансгендерним спортсменам дозволили брати участь у змаганнях із фігурного катання
14:01 США гелікоптерами й літаками евакуйовують посольство з Кабула
12:36 «Слуга» Тищенко назвав напад на фотокора «Букв» Кужельного «хайпом»
11:49 У Києві 23 та 24 серпня не будуть вакцинувати населення
10:26 Арнольд Шварценеггер назвав «бовдурами» тих, хто відмовляється носити маски
09:57 У Лос-Анджелесі члени ультраправої організації Proud Boys влаштували бійку на мітингу проти вакцинації
09:29 15 серпня 2021 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
09:07 Відучора на Говерлі заблукав 6-річний хлопчик: тривають пошуки
08:30 В Україні за минулу добу зафіксовано 695 нових випадків COVID-19
08:18 Афганські військові перейшли кордон з Узбекистаном та попросили допомоги
07:33 Кількість жертв землетрусу на Гаїті вже перевищила 300 осіб
07:14 Сухо та до +31°C: якою буде погода в Україні 15 серпня
01:58 Періс Гілтон похизувалася найдорожчою сумкою в гардеробі за $65 тисяч
01:27 В Disney+ назвали дату перезапуску комедії “Сам вдома”
00:36 У Гаїті стався землетрус магнітудою 7,2 бала: загинуло понад 200 осіб
00:09 Вчителів Лос-Анджелеса та Чикаго зобов’язали зробити щеплення проти коронавірусу

14 серпня

23:17 У школах Вірджинії до трансперсон слід звертатися відповідно до ідентифікації
22:43 Блінкен став речником у питанні погіршення ситуації в Афганістані
22:13 Таліби захопили четверте за величиною місто в Афганістані

Twitter тимчасово зупинив верифікацію профілів

Соціальна мережа Twitter призупинила на декілька тижнів нові верифікації профілів після того, як у липні визнала хибну верифікацію декількох ботів як реальних людей.

Неділя, 15 серпня 2021, 19:30

Про це йдеться у заяві Twitter.

У компанії кажуть, що призупиняють програму верифікації для того, щоб вдосконалити її. При цьому вже подані заявки все ж розглянуть, але подача нових наразі призупинена. 

У коментарі виданню The Verge представник Twitter запевнив, що роботу програми відновлять за декілька тижнів.

У липні соцмережа визнала, що помилково позначила автентичними декілька фейкових профілів, які могли бути частиною мережі ботів. 

Нагадаємо, що український студент Богдан Кулинич довів упередженість алгоритмів соціальної мережі Twitter, які використовують для фокусування частин фото в режимі попереднього перегляду. Компанія виплатила йому 3,5 тисячі доларів.

Теги: верифікація, мережа ботів, Twitter

Читати #Букви у Telegram і у Facebook