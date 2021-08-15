Twitter тимчасово зупинив верифікацію профілів

Соціальна мережа Twitter призупинила на декілька тижнів нові верифікації профілів після того, як у липні визнала хибну верифікацію декількох ботів як реальних людей.

Про це йдеться у заяві Twitter.

У компанії кажуть, що призупиняють програму верифікації для того, щоб вдосконалити її. При цьому вже подані заявки все ж розглянуть, але подача нових наразі призупинена.

У коментарі виданню The Verge представник Twitter запевнив, що роботу програми відновлять за декілька тижнів.

У липні соцмережа визнала, що помилково позначила автентичними декілька фейкових профілів, які могли бути частиною мережі ботів.

Нагадаємо, що український студент Богдан Кулинич довів упередженість алгоритмів соціальної мережі Twitter, які використовують для фокусування частин фото в режимі попереднього перегляду. Компанія виплатила йому 3,5 тисячі доларів.