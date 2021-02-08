Соціальна мережа Twitter верифікувала акаунт міністерства закордонних справ Росії у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляють #Букви.

Під назвою акаунта зазначається, що це “офіційний twitter-акаунт представництва МЗС Росії в Сімферополі”. Twitter поставив синю галочку, яка позначає, що акаунт підтверджений.

У свою чергу Еміне Джапарова, перша заступниця міністра закордонних справ України, вимагає від соцмережі заблокувати “аккаунт МЗС РФ в Криму”.

“Ми повторюємо, що абсолютно неприйнятно ставити так звану галочку верифікації для” МЗС в РФ в Криму “, поки міжнародне співтовариство, включаючи більшість країн-членів ООН чітко говорять #CrimeaIsUkraine (Крим – це Україна). Twitter повинен негайно заблокувати цей обліковий запис! ” – зазначила Джапарова.

Варто зазначити, що під твітом заступниці міністра свою позицію, що “Крим – це Україна”, висловили дипломати та посольства у Стамбулі, Латвії.

Не згоден з верифікацією і мер Києва Віталій Кличко.