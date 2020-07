Про це заявили в прес-службі компанії.

Людям, чиї акаунти заблоковано, але є справжніми, зараз допомагають відновити доступ до облікових записів.

Користувачів попередили, що, якщо їх обліковий запис було заблоковано, це не обов’язково означає, що раніше його зламали.

“Через надмірну обережність і в рамках нашого вчорашнього реагування на інциденти, щоб захистити безпеку людей, ми зробили кроки, щоб заблокувати всі облікові записи, які намагалися змінити пароль облікового запису протягом останніх 30 днів”, – сказано в заяві.

Internally, we’ve taken significant steps to limit access to internal systems and tools while our investigation is ongoing. More updates to come as our investigation continues.

— Twitter Support (@TwitterSupport) July 16, 2020