У соціальній мережі Twitter заблокували всі акаунти, в яких протягом 30 останніх днів міняли пароль. Це наслідок інциденту зі зламом акаунтів знаменитостей.

Про це заявили в прес-службі компанії.

Людям, чиї акаунти заблоковано, але є справжніми, зараз допомагають відновити доступ до облікових записів.

Користувачів попередили, що, якщо їх обліковий запис було заблоковано, це не обов’язково означає, що раніше його зламали.

“Через надмірну обережність і в рамках нашого вчорашнього реагування на інциденти, щоб захистити безпеку людей, ми зробили кроки, щоб заблокувати всі облікові записи, які намагалися змінити пароль облікового запису протягом останніх 30 днів”, – сказано в заяві.

Internally, we’ve taken significant steps to limit access to internal systems and tools while our investigation is ongoing. More updates to come as our investigation continues. — Twitter Support (@TwitterSupport) July 16, 2020

Щоб розблокувати справжній аккаунт, користувачам доведеться довести, що вони – законні власники.

Як повідомлялося раніше, зловмисники зламали Twitter-аккаунти і запропонували підписникам перевести на їх гаманець гроші, обіцяючи повернути подвоєну суму. Серед постраждалих були відомі бізнесмени (Білл Гейтс, Ілон Маск, Джефф Безос), зірки (Каньє Уест, Кім Кардашьян), компанії (Apple і Uber) та американські політики (Джо Байден, Барак Обама).

В результаті зловмисникам вдалося заробити майже 13 біткоіни (близько 120 тисяч доларів).