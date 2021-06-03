Соціальна мережа Twitter запустила платну підписку Twitter Blue для користувачів з Канади та Австралії. Підписники матимуть доступ до функцій, що не є доступними в безплатній версії.

Про це повідомили у блозі компанії.

У четвер, 3 червня, перша версія Twitter Blue стала доступною в Австралії і Канаді. Користувачі з цих країн, які оформлять підписку, отримають такі додаткові функції:

Папка закладок. У папку можна буде додавати та упорядковувати збережені твіти. Таким чином шукати потрібний контент стане легше, а робити це можна буде ефективніше.

Скасування твіту. Бажана для багатьох користувачів функція редагування нарешті з’явилася. Соцмережа пропонуватиме встановити таймер на 30 секунд. За цей час можна буде відредагувати відправлене повідомлення допоки його не побачив весь світ.

Режим читання. У цьому режимі довгі ланцюжки повідомлень у соцмережі (треди) будуть оформлені як цільний зручний для читання текст.

Крім цього, з’являться незначні зміни, що дозволять персоналізувати Twitter (нові значки додатку для домашнього екрану та кольорові теми). Підписники також матимуть доступ до спеціальної підтримки клієнтів.

Коштуватиме це все 3,49 канадських доларів або 4,49 австралійських доларів на місяць. Це майже 2,9 долара США або ж майже 79 гривень.

Компанія обіцяє, що розширюватиме асортимент послуг для підписників. На початковому етапі Twitter аналізуватиме потреби користувачів.

Що стосується безплатної версії соцмережі, вона нікуди не зникне. Принаймі, у цьому в компанії запевняють сьогодні.