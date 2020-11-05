Про це повідомляють #Букви.
Дональд Трамп заявив, що значно випереджає супротивника Джо Байдена у Пенсильванії, Джорджії та Північній Кароліні.
Також він зазначив, що у Мічигані нібито була “велика кількість таємно скинутих бюлетенів”, а Пенсильванія нібито не допускає спостерігачів.
Відповідні дописи Трампа отримали маркування “Частина або весь вміст цього твіта є спірним і може вводити в оману щодо участі у виборах чи іншому громадянському процесі” та “Офіційні джерела, можливо, не називали результати, коли про це писали”.
Раніше Twitter позначив пост Дональда Трампа про “спробу суперників вкрасти вибори” таким, який вводить в оману.
- Нагадаємо, Джо Байден здобув перемогу над Дональдом Трампом у штаті Аризона, отримавши підтримку вже 264 виборників з 270 необхідних для перемоги на виборах.
- Зараз підсумки голосування ще підводять в Неваді, Північній Кароліні, Джорджії, Пенсільванії і Алясці. Здобувши перемогу в будь-якому з цих штатів Байден виграє вибори, проте у всіх крім Невади поки лідирує Трамп.
- #Букви стежать за перебігом подій.