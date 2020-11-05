У соцмережі Twitter позначили як суперечливі дописи президента Дональда Трампа про рівень його підтримки у трьох штатах, де результати ще не оприлюднені.

Про це повідомляють #Букви.

Дональд Трамп заявив, що значно випереджає супротивника Джо Байдена у Пенсильванії, Джорджії та Північній Кароліні.

Також він зазначив, що у Мічигані нібито була “велика кількість таємно скинутих бюлетенів”, а Пенсильванія нібито не допускає спостерігачів.

Відповідні дописи Трампа отримали маркування “Частина або весь вміст цього твіта є спірним і може вводити в оману щодо участі у виборах чи іншому громадянському процесі” та “Офіційні джерела, можливо, не називали результати, коли про це писали”.

Раніше Twitter позначив пост Дональда Трампа про “спробу суперників вкрасти вибори” таким, який вводить в оману.