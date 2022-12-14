У 2022 році інвестиції Китаю в РФ збільшились на 150% проти минулорічного показника

За перші вісім місяців 2022 року інвестиції Китаю в РФ становили $450 млн, збільшившись на 150% проти аналогічного періоду минулого року.

Про це зазначив держкомітету КНР з розвитку та реформи Лінь Няньсю в РФ, його слова наводять на сайті мінекономрозвитку РФ.

8 листопада в РФ відбулась зустріч китайських та російських представників щодо “розвитку інвестиційної діяльності”. Так, під час засідання міжурядової комісії з інвестиційної співпраці сторони домовилися про виділення ще $1,3 млрд “у нові проекти”.

Заступник голови держкомітету КНР з розвитку та реформи Лінь Няньсю заявив, що російсько-китайська інвестиційна співпраця має тенденції до зростання.

“Згідно з китайською статистикою, за перші вісім місяців 2022 року інвестиції Китаю в Росію склали $450 млн, збільшившись на 150% порівняно з аналогічним періодом минулого року”, – зазначив він.

Окрім цього, на засіданні міжурядової комісії підписали меморандум про “подальше зміцнення інвестиційного співробітництва”. Зазначається, що роботу проведуть, зокрема у “сферах нової енергетики, високотехнологічних галузей економіки та в галузі інфраструктурного розвитку”.

Довідка. Зауважимо, що міжурядову російсько-китайську комісію з інвестиційного співробітництва було створено у 2014 році. Китай бере участь у проекті з видобутку, зрідження та постачання природного газу “Ямал СПГ”, нафтогазохімічної компанії СІБУР, нафтовидобувного підприємства “Удмуртнафта”, бізнес-парку “Грінвуд”.