Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) прогнозує, що у поточному, 2022 році, українська економіка скоротиться на п'яту частину через війну.

Про це пише американське ділове видання Bloomberg.

Варто зауважити, що такий прогноз схильний до погіршення. Це може відбутись на тлі ще більшої ескалації бойових дій або через обмеження експорту газу та товарів з Росії.

В ЄБРР вважають, що широкомасштабне російське вторгнення викликало найсильніший шок пропозицій з 1970-х років, розірвавши ланцюги поставок, перевернувши торгівлю енергоресурсами та поставивши під загрозу експорт їжі через основні сільськогосподарські сектори обох країн.

“Наразі воєнні дії відбуваються на територіях, які виробляють 60% ВВП України. Близько 30% підприємств зупинили виробництво, а споживання електроенергії оцінюють у 60% від довоєнного рівня”, – йдеться у звіті ЄБРР.

Проте, якщо активні бойові дії завершаться протягом декількох наступних місяців, то українська економіка почне відновлюватись вже у 2023 році і може вирости на 23%.

Щодо Росії, то ЄБРР прогнозує, що у цьому році економіка країни-агресорки скоротиться на 10% і опиниться у стадії стагнації вже у 2023 році.

Якщо Європа заборонить імпорт нафти з РФ чи скоротить використання російського газу, то на Росію очікує ще глибша рецесія.