Міжнародний документ, яка захищатиме дітей, жінок і чоловіків від домашнього насильства, Верховна Рада зможе ратифікувати у поточному році. Також документ дасть додаткові інструменти для захисту українців за кордоном.

Про це заявила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в інтерв’ю інформаційному агентству “Інтерфакс”.

Вона сказали, що Україна вже зробила декілька важливих кроків, які наближають нас до ратифікації, і що відповідна робота продовжиться у 2022 році.

“Зокрема, ми сформували застереження до Конвенції, з якими подаватиметься документ на ратифікацію. Ці застереження є квінтесенцією всіх дискусій з різними сторонами, і з консервативним крилом суспільства, з релігійним співтовариством та з експертним середовищем”, – сказала Ольга Стефанішина.

Віце-прем’єр-міністр наголосила, що ці застереження передбачають, що положення Конвенції жодним чином не впливають на положення Конституції України. Також – що Конвенція не стосується будь-яких питань гендерної ідеології чи ідентичності.

“Відповідно ці застереження знімають різночитання положень самої Конвенції”, – наголосила вона.

Віце-прем’єр також розповіла, що отримала лист від генерального секретаря Ради Європи. У ньому офіційно роз’яснюється від імені РЄ зміст самої Конвенції.

“У цьому листі підтверджується, що Конвенція не має нічого спільного з питаннями гендерної ідентичності, що стосується виключно можливості захисту осіб, які страждають від домашнього насильства, вона дає додаткові інструменти міжнародного співробітництва та захисту наших громадян за кордоном”, – додала Стефанішина.

Вона заначила, що документ дасть змогу Україні стати об’єктом загальноєвропейського моніторингу

Віце-прем’єр нагололила, що відповідний законопроєкт буде внесений до парламенту та що для ратифікації варто вибрати правильний час.

“Ми на початку 2022 року сконцентруємося на комунікаційній кампанії, на роботі з депутатським корпусом, і перше півріччя проведемо під егідою налагодження консенсусу щодо ратифікації та подальшого внесення закону до парламенту”, – зазначила вона.