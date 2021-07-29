Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо посилення відповідальності за домашнє насильство та насильство за ознакою статі.

Інформація про це відбита в картці відповідного законопроєкту.

Як сповіщалося, 1 липня Верховна Рада України ухвалила в другому читанні законопроєкт про посилення відповідальності за домашнє насильство та насильство за ознакою статі. У четвер, 29 липня, закон підписав президент.

“Документ дає змогу постраждалій особі отримати відшкодування матеріальних збитків і моральної шкоди, завданих унаслідок домашнього насильства. […] Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування”, — зазначили в Офісі президента.

Що змінюється?

Законом передбачається збільшення терміну адміністративного арешту за вчинення домашнього насильства (ст. 173-2 КУпАП).

Так, за вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі – фізичного, психологічного або економічного характеру (зокрема, що не спричинило тілесних ушкоджень – погрози, образи чи переслідування, позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна або коштів), в результаті чого могла бути чи була завдана шкода фізичному або психічному здоров’ю потерпілого тепер передбачено:

накладання штрафу від 170 до 340 грн;

громадські роботи (від 30 до 40 годин);

адміністративний арешт до 10 днів (раніше було 7).

За повторне протягом року порушення:

накладання штрафу від 340 до 680 грн;

громадські роботи (40-60 годин);

адміністративний арешт до 15 днів.

Зауважимо, що штрафи за вчинення домашнього насильства збільшено не було. Автори законопроєкту зазначали, що цей захід не є ефективним, оскільки “суди дуже рідко враховують фінансове становище правопорушника” і штраф нерідко сплачується з сімейного бюджету або навіть з кишені постраждалої особи.

Також тепер військовослужбовці, військовозобов’язані та резервісти під час проходження зборів, а також особи рядового і начальницького складів Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту і Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, поліціянти теж нестимуть адміністративну відповідальність за вчинення домашнього насильства на загальних підставах.

Раніше для них було передбачено покарання на підставі дисциплінарних статутів. Утім застосувати щодо цих осіб будь-яке покарання крім штрафу залишається неможливим.