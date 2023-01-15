Про це повідомляє Financial Times.
Відповідно до даних ООН, за 2022 рік російський експорт добрив зріс на 70% – до $16,7 млрд проти показника 2021 року. У загальному обсязі продажі за кордон впали на 10% у порівнянні з тим же періодом 2021 року.
З метою підтримки продовольчої безпеки, особливо для бідніших країн, експорт продовольства та добрив з Росії звільнили від західних санкцій. Тож нині РФ нарощує експорт, зокрема до Індії, Туреччини та В’єтнаму.
Очевидно, що такі країни, як Індія, отримали найбільші вигоди з точки зору імпорту добрив, – зазначив заступник директора Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН Йозеф Шмідхубер.
Минулого фінансового року частка Росії в індійському імпорті становила близько 6%, тоді як Китаю – 24%. Цього року РФ збільшила присутність на індійському ринку до 21%. У першій половині цього фінансового року загальний обсяг імпорту добрив Індією впав на 2,4% порівняно з минулим роком, до 10,27 млн тонн. Водночас у вартісному вираженні імпорт за цей період збільшився на 59%, до 7,4 млрд доларів.
У FT зауважили, що глобальні ціни на добрива почали зростати ще до повномасштабної війни, оскільки Росія обмежила постачання газу.
Зростання вартості газу після російського вторгнення призвело до закриття заводів у Європі, що призвело до підвищення цін на азотні добрива, які мають велике значення у виробництві та якості харчових продуктів.
Однак, прогнозують аналітики, Росія навряд чи продовжить вигравати від підвищення цін цього року. Нещодавнє падіння цін на газ у Європі через потепління призвело до різкого зниження вартості добрив, а виробники в регіоні почали нарощувати виробництво.
- В умовах західних санкцій, які забороняють імпорт багатьох товарів, більша частина того, чого потребує Росія, тепер доставляється повільним, перевантаженим маршрутом вантажівок через Кавказькі гори з Грузії.
- Вперше Росія стала найбільшим постачальником добрив до Індії у першій половині 2022-2023 фінансового року. РФ зайняла понад п’яту частку ринку, оскільки запропонувала знижки, завдяки яким остаточна їх ціна – нижча за світові.
- Москва надіслала Індії список із понад 500 товарів для потенційних постачань, включаючи запчастини для автомобілів, літаків і поїздів. Про це повідомили чотири джерела, знайомі з цим питанням, ілюструючи у такий спосіб, як санкції обмежують здатність РФ підтримувати роботу життєво важливих галузей промисловості.