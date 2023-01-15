Попри західні санкції та зниження обсягів продажів, у 2022 році дохід РФ від експорту добрив зріс на 70% - до $16,7 млрд.

Про це повідомляє Financial Times.

Відповідно до даних ООН, за 2022 рік російський експорт добрив зріс на 70% – до $16,7 млрд проти показника 2021 року. У загальному обсязі продажі за кордон впали на 10% у порівнянні з тим же періодом 2021 року.

З метою підтримки продовольчої безпеки, особливо для бідніших країн, експорт продовольства та добрив з Росії звільнили від західних санкцій. Тож нині РФ нарощує експорт, зокрема до Індії, Туреччини та В’єтнаму.

Очевидно, що такі країни, як Індія, отримали найбільші вигоди з точки зору імпорту добрив, – зазначив заступник директора Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН Йозеф Шмідхубер.

Минулого фінансового року частка Росії в індійському імпорті становила близько 6%, тоді як Китаю – 24%. Цього року РФ збільшила присутність на індійському ринку до 21%. У першій половині цього фінансового року загальний обсяг імпорту добрив Індією впав на 2,4% порівняно з минулим роком, до 10,27 млн тонн. Водночас у вартісному вираженні імпорт за цей період збільшився на 59%, до 7,4 млрд доларів.

У FT зауважили, що глобальні ціни на добрива почали зростати ще до повномасштабної війни, оскільки Росія обмежила постачання газу.

Зростання вартості газу після російського вторгнення призвело до закриття заводів у Європі, що призвело до підвищення цін на азотні добрива, які мають велике значення у виробництві та якості харчових продуктів.

Однак, прогнозують аналітики, Росія навряд чи продовжить вигравати від підвищення цін цього року. Нещодавнє падіння цін на газ у Європі через потепління призвело до різкого зниження вартості добрив, а виробники в регіоні почали нарощувати виробництво.