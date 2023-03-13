У 2022 році завдяки допомозі партнерів Україна році стала третім імпортером зброї у світі — SIPRI

Минулого року Україна стала третім за обсягом імпортером зброї у світі. Це вдалося завдяки військовій допомозі США і Європи після російського вторгнення

Про це йдеться у дослідженні Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

З моменту здобуття незалежності та до кінця 2021 року Україна імпортувала незначну кількість основних видів озброєнь.

“Завдяки військовій допомозі з боку США та багатьох європейських держав після російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року Україна стала третім найбільшим імпортером основних видів озброєнь у 2022 році (після Катару та Індії) і 14-м найбільшим імпортером за 2018-22 роки”, – йдеться у дослідженні.

За п’ятирічний період близько 2,0% світового імпорту озброєнь припало на Україну.

“Через побоювання, що постачання бойових літаків і ракет дальнього радіуса дії може призвести до подальшої ескалації війни в Україні, країни НАТО відхилили запити України на них у 2022 році. Водночас вони постачали таку зброю іншим державам, залученим до конфліктів, зокрема на Близькому Сході та в Південній Азії”, – підкреслив Пітер Д. Веземан, старший науковий співробітник Програми SIPRI з питань передачі озброєнь.