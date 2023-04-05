У ніч на 5 квітня підрозділи Держприкордонслужби у складі Сил оборони відбили атаку одночасно шести груп найманців приватної військової компанії "Вагнер", відтак знищено 29 загарбників, поранено – близько 40.

Про це інформує пресслужба ДПСУ.

За даними Держприкордонслужби, противник зосередив основні зусилля на спробі прориву рубежу оборони у промзоні міста-фортеці Бахмут. У цій локації на напрямку головного удару ворожих сил стояв один з опорних пунктів українських прикордонників. Бій розпочався увечері 4 квітня, а протистояння тривало до пізньої ночі.

Відтак, у найзапекліший момент бою позицію українських прикордонників атакувало одночасно шість груп штурмовиків ПВК “Вагнер”.

“Українські оборонці нищили окупантів з мінометів, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї. Найманців, які лізли руїнами до шанців у ближній зоні, наші захисники закидали десятками осколкових гранат”, – розповіли у Держприкордонслужбі.

А також зазначили, що попри перевагу ворога в живій силі та активне застосування артилерії, росіяни так і не змогли досягти успіху. Українські захисники вогневим ураженням завдали значних втрат противнику, відтак лише вбитими ворог втратив 29 осіб, а поранених нараховано не менше 40 осіб.

Зауважимо, що в Україні триває 406-а доба повномасштабного російського вторгнення. За цей час воїнами Збройних сил України було ліквідовано понад 176 тисяч російських солдатів, з яких 550 – протягом останньої доби.

Зокрема, авіація Сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Крім того, збито російський високоточний безпілотний БпЛА типу “КУБ”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії, своєю чергою, уразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження живої сили, 2 реактивні системи залпового вогню БМ-21 “Град” та станцію радіоелектронної боротьби противника.