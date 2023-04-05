Про це написав голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Telegram.
За його словами, російські військові обстріляли Херсон шість разів. Зафіксовані влучання в житлові квартали, будівлю приватного підприємства. Також ворожі війська обстріляли школу у Херсонській територіальній громаді.
Крім того, додається, що загалом за добу територію громади російські окупанти обстрілювали сім разів, атакували Антонівку та Степанівку, випустили 43 снаряди. Також обстріляли дачні ділянки, розташовані на острівній та береговій частинах.
Додамо, що минулої доби ворог обстрілював мирне населення та цивільну інфраструктуру прикордонних та прифронтових населених пунктів Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Богодухівського районів Харківської області.
Варто зазначити, що 4 квітня унаслідок російських обстрілів загинуло 4 мирних мешканців Донеччини. Ще 11 зазнали поранень.
- В Україні триває 406-а доба повномасштабного російського вторгнення. За цей час воїнами Збройних сил України було ліквідовано понад 176 тисяч російських солдатів, з яких 550 – протягом останньої доби.
- Авіація сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Крім того, збито російський високоточний безпілотний БпЛА типу “КУБ”.
- Під час зустрічі Володимира Путіна та Олександра Лукашенка, яка відбудеться в Москві 5 і 6 квітня, очільник Кремля, ймовірно, спробує змусити Білорусь до інтеграції в Союзну державу.