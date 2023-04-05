Протягом доби ворожі війська півсотні разів обстріляли Херсонщину, використавши для цього 299 снарядів, внаслідок чого поранені троє людей.

Про це написав голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Telegram.

За його словами, російські військові обстріляли Херсон шість разів. Зафіксовані влучання в житлові квартали, будівлю приватного підприємства. Також ворожі війська обстріляли школу у Херсонській територіальній громаді.

Крім того, додається, що загалом за добу територію громади російські окупанти обстрілювали сім разів, атакували Антонівку та Степанівку, випустили 43 снаряди. Також обстріляли дачні ділянки, розташовані на острівній та береговій частинах.

Додамо, що минулої доби ворог обстрілював мирне населення та цивільну інфраструктуру прикордонних та прифронтових населених пунктів Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Богодухівського районів Харківської області.

Варто зазначити, що 4 квітня унаслідок російських обстрілів загинуло 4 мирних мешканців Донеччини. Ще 11 зазнали поранень.