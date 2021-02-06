Про це повідомляє The Brussels Times.

“Деякі з цих заходів діють вже більше року. Скажу абсолютно чітко: ми не хочемо тримати ці заходи навіть на день довше, ніж це необхідно. Ми попросили експертів визначити чіткий шлях вперед, враховуючи не тільки кількість випадків заражень, показники госпіталізації і смертності, але і хід вакцинації, особливо серед уразливих груп”, – сказав прем’єр-міністр Бельгії Олександр Де Кроо.

Крім того, уряд Бельгії має намір ввести систему штрафів для тих, хто уникає обов’язкового тестування. Це, зокрема, стосується громадян, які повертаються з країн, віднесених до “червоної” зоні.

Наступна зустріч консультативного комітету, який може переглянути ці рішення, запланована на 26 лютого.