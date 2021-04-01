Суд у Брюсселі зобов'язав уряд Бельгії скасувати впродовж 30 днів усі карантинні заходи, запроваджені у зв'язку з епідемією коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє видання The Brussels Times.

Суд постановив, що карантинні обмеження запровадили без достатнього правового обґрунтування.

Карантин кілька тижнів тому оскаржила правозахисна організація “Ліга прав людини”. Там стверджували, що обмеження порушують права людей (оскільки немає належної правової основи для них).

Варто зазначити, що обмежувальні заходи запроваджували розпорядженням уряду без ухвалення парламентом.

Брюссельський суд першої інстанції дав уряду Бельгії 30 днів на те, щоб скасувати заходи. У разі відмови за кожен день зволікань загрожує штраф у 5 тисяч євро (загалом штраф не може перевищувати 200 тисяч євро).

Як пояснює видання Politico, на практиці постанова суду дає уряду Бельгії місяць на те, щоб знайти належну правову основу для карантинних заходів, які включають комендантську годину, закриття ресторанів та обмеження зібрань.

Протягом місяців бельгійський уряд використовував надзвичайні розпорядження для запровадження коронавірусних обмежень в обхід парламенту.

Наприкінці лютого уряд запропонував новий “закон про пандемію”, який повинен забезпечити “постійну правову основу для вжиття такого роду обмежувальних заходів під час пандемії”. Проте цей документ ще потребує схвалення парламенту.

Нинішні карантинні обмеження, які діють у Бельгії, базуються на Кодексі цивільної безпеки від 2007 року, який дозволяє державі діяти швидко у “виняткових обставинах”. Проте суд вирішив, що вказаний документ не може бути основою для указів міністрів щодо карантину.

Уряд Бельгії подасть апеляцію на це рішення. У міністерстві внутрішніх справ країни запевнили, що карантинні обмеження продовжать діяти.

Згідно з останніми даними, за весь час у Бельгії було зафіксовано понад 882 тисячі випадків зараження коронавірусом та понад 23 тисячі смертей.