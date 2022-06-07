Радниця міністра енергетики України Олена Зеркаль повідомила про успішне швидке відключення української електромережі від РФ та Білорусі, попри скептицизм деяких європейських дипломатів.

Про це Зеркаль повідомила в дописі на Facebook.

За її словами, Україна швидко від’єднала електромережу від Росії й Білорусі та приєдналася до Європи попри скептицизм певного європейського дипломата, який “прогнозував”, що Україна не зможе цього зробити навіть до 2025 року.

“Ми це зробили. У березні приєдналися до Європи, пославши російський кіловат за відомою адресою. Ми його й так не купували ще з минулого червня”, — пише Зеркаль.

Вона наголосила, що сьогодні, 7 червня, Україна отримала рішення європейської компанії ENTSO-E, яке відкриває можливість експорту електроенергії до країн ЄС. Зеркаль зауважує, що раніше електроенргію експортував “один енергетичний острів одного олігарха”, проте зараз це робитимуть державні компанії. І це гарантовано принесе Україні мільярди євро прибутку на рік.

Також вона додала, що імпортування електроенергії з України матиме користь і для ЄС: вона є “кліматично нейтральною”, бо виробляється без викидів вуглецю. Нею європейці зможуть замінити частину російського газу, який наразі використовується для електрогенерації.

Відмова від російського енергопостачання, за словами Зеркаль, є спільною метою ЄС та України.