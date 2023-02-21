Про це повідомляє пресслужба Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики.

Фото: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Інсталяцію встановлять, аби пояснити небезпеку ідеологічної доктрини “русского міра” для європейського суспільства.

Периметр “Русского міра” огороджуватиме газова труба яскраво-жовтого кольору, а на вході відвідувачів попереджатиме табличка. Усі, хто знаходиться на окупованій території, повинні підкорятися законам “русского міра”.

Серед них – заборона ЛГБТК+ символіки, зібрань та мітингів з критикою влади тощо. Водночас побиття членів родини – не підстава для кримінального покарання. Також дозволено катувати тих, хто проти приєднання цієї території до “Русского міра”. 

Відкриття інсталяції планується 22 лютого о 10:30. Вона доступна для вільного відвідування до 25 лютого включно за адресою Unter den Linden 63–65, 10117 Berlin, пишуть в центрі.