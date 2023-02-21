22 лютого у Берліні відкриють інсталяцію, присвячену "Русскому міру". У такий спосіб мешканцям європейського міста хочуть показати небезпеку, яку несе світові РФ.

Про це повідомляє пресслужба Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики.

Інсталяцію встановлять, аби пояснити небезпеку ідеологічної доктрини “русского міра” для європейського суспільства.

Периметр “Русского міра” огороджуватиме газова труба яскраво-жовтого кольору, а на вході відвідувачів попереджатиме табличка. Усі, хто знаходиться на окупованій території, повинні підкорятися законам “русского міра”.

Серед них – заборона ЛГБТК+ символіки, зібрань та мітингів з критикою влади тощо. Водночас побиття членів родини – не підстава для кримінального покарання. Також дозволено катувати тих, хто проти приєднання цієї території до “Русского міра”.

Відкриття інсталяції планується 22 лютого о 10:30. Вона доступна для вільного відвідування до 25 лютого включно за адресою Unter den Linden 63–65, 10117 Berlin, пишуть в центрі.