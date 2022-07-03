Про це інформує губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков.

Він повідомив про низку вибухів у місті з майже 400-тисячним населенням приблизно за 40 км на північ від кордону з Україною. Гладков заявив, що було пошкоджено щонайменше 11 житлових будинків і 39 будинків, у тому числі п’ять зруйнованих. Також унаслідок вибухів троє осіб загинули та четверо травмовані.

Високопоставлений російський чиновник Андрій Клішас звинуватив Україну в обстрілі Білгорода та закликав до негайної “руйнівної” військової відповіді.

“Загибель мирних жителів і руйнування цивільної інфраструктури в Бєлгороді є прямим актом агресії з боку України і вимагає найжорсткішої — у тому числі військової — відповіді”, — написав Клішас у сто тридцяту добу широкомасштабної російсько-української війни, під час якої ЗС РФ продемонстрували низку атак на мирних жителів України, об’єктів інфраструктури, скоювали акти зґвалтування та мародерства, а їх дії низка закордонних політиків назвала геноцидом.