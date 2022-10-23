Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву.

Зазначається, що місцеве підпілля продовжує слідкувати за ситуацією в Білорусі. За останніми даними росіяни повністю перебрали на себе контроль над авіабазами у Барановичах та Ліді та продовжують використовувати їх для завдання ударів по території України.

Водночас у селі Микулічі, що в Гомельській області, помічена група іранських інструкторів та офіцерів, які перебувають під посиленою охороною російських нацгвардійців та офіцерів Федеральної служби безпеки Російської Федерації.

Білоруські партизани сповістили, що саме ці інструктори координували запуски дронів-камікадзе “Shahed-136” по об’єктах інфраструктури Київської області, північних та західних областях України.