Окупанти привезли іранських інструкторів на територію тимчасово окупованої Херсонської області та Криму для запусків дронів-камікадзе "Shahed-136".

Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву.

Зазначається, що іранці базуються в населених пунктах Залізний порт, Гладівці у Херсонській області та Джанкої в Криму у приміщеннях, які росіяни захопили під час окупації.

У ЦНС нагадали, що росіяни розміщують свою військову техніку та особовий склад на території шкіл та лікарень, використовуючи дітей та пацієнтів як живий щит.

Вони навчають росіян користуватись дронами-камікадзе, й безпосередньо контролюють запуск дронів по українських цивільних об’єктах, зокрема удари по Миколаєву та Одесі.

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ДОВІДКА. “Shahed-136” – дрон-камікадзе, виготовлений Іраном і вперше представлений у 2020 році. Дальність польоту 2000 км. У Сполучених Штатах вважають, що іранські безпілотники, які Росія використовує на війні в Україні, зазнали “численних невдач” на полі бою.

Водночас у міністерстві закордонних справ Ірану офіційно заявили, що не постачали Росії свої бойові БПЛА для війни проти України.