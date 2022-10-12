Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву.
Зазначається, що іранці базуються в населених пунктах Залізний порт, Гладівці у Херсонській області та Джанкої в Криму у приміщеннях, які росіяни захопили під час окупації.
У ЦНС нагадали, що росіяни розміщують свою військову техніку та особовий склад на території шкіл та лікарень, використовуючи дітей та пацієнтів як живий щит.
Вони навчають росіян користуватись дронами-камікадзе, й безпосередньо контролюють запуск дронів по українських цивільних об’єктах, зокрема удари по Миколаєву та Одесі.
ДОВІДКА. “Shahed-136” – дрон-камікадзе, виготовлений Іраном і вперше представлений у 2020 році. Дальність польоту 2000 км. У Сполучених Штатах вважають, що іранські безпілотники, які Росія використовує на війні в Україні, зазнали “численних невдач” на полі бою.
Водночас у міністерстві закордонних справ Ірану офіційно заявили, що не постачали Росії свої бойові БПЛА для війни проти України.
- Вранці 11 жовтня українські захисники збили вісім іранських дронів-камікадзе “Shahed-136” над Миколаївсьою та Одеською областями.
- Вранці 12 жовтня українська ППО збила 9 іранських дронів-камікадзе “Shahed-136” над Миколаївською областю.