Про це повідомляє NEXTA live.
Працівники БМЗ звернулися до співробітників інших підприємств із закликом до солідарності і підтримки. Основний збір страйкуючих на БМЗ очікується о 14:00, керівництво в зв’язку з цим зібралося на екстрену нараду.
Також повідомляється, що влада вже підганяють автозаки до заводу.
Працівники БМЗ попереджали про страйк з 10 серпня в разі проведення нечесних виборів.
- У Білорусі вдень 9 серпня і в ніч на 10 серпня, після виборів президента, пройшли масові протести, в результаті яких були затримані щонайменше 120 осіб. ЗМІ також повідомляють про 10 поранених.
- Виборчий штаб кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської не визнав офіційні підсумки голосування. За даними білоруського ЦВК, Тіхановском отримала 9,9%, а Олександр Лукашенко – 80,23%.