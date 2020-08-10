Після виборів президента Білорусі протести пройшли і на металургійному заводі в м Жлобин, Гомельської області. Там працівники влаштували страйк.

Про це повідомляє NEXTA live.

Працівники БМЗ звернулися до співробітників інших підприємств із закликом до солідарності і підтримки. Основний збір страйкуючих на БМЗ очікується о 14:00, керівництво в зв’язку з цим зібралося на екстрену нараду.

Також повідомляється, що влада вже підганяють автозаки до заводу.

Працівники БМЗ попереджали про страйк з 10 серпня в разі проведення нечесних виборів.