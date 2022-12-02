Експерти Інституту вивчення війни зауважили, що у Білорусі навмисне роблять заяви про загрозу б боку НАТО, щоб таким чином військові РБ залишались у своїй країні захищати її від ймовірного нападу, а не вступали у повномасштабну війну проти України.

Про це йдеться у зведенні ISW.

Як зауважили експерти, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко продовжив виставляти інформаційні умови для протидії російському тиску щодо вступу у війну проти України, заявивши, що НАТО готується напасти на Білорусь.

Зокрема Лукашенко звинуватив Україну та НАТО у зростанні кількості провокацій біля білорусько-українського кордону та заявив, що Україна намагається втягнути у війну сили НАТО.

Також Лукашенко заявив, що білоруським чиновникам вдалося стримати потенційного супротивника від застосування військової сили проти Білорусі, а НАТО нарощує сили та активізує бойову підготовку в сусідніх країнах.

Своєю чергою білоруський міністр оборони Віктор Хренін заявив, що прямої підготовки до війни немає і що Білорусь лише захищатиме свою територію.

Окрім цього, представник Головного управління військової розвідки України (ГУР) Вадим Скібіцький повідомив, що ознак формування ударного угруповання на території Білорусі немає.

За даними аналітиків, Лукашенко та Хренін, ймовірно, зробили ці коментарі, щоб посилити те триваючу інформаційну операцію, спрямовану на закріплення українських сил на кордоні з Білоруссю у відповідь на загрозу вступу Білорусі у війну.

“Лукашенко та Хренін також, ймовірно, зосередили інформаційну операцію на передбачуваній агресії НАТО та провокаційних діях уздовж білоруського кордону, щоб припустити, що білоруські військові повинні залишатися в Білорусі для захисту від потенційної агресії НАТО, і таким чином створити інформаційні умови для протистояння російському тиску щодо входу в Білорусь. війни в Україні. ISW продовжує оцінювати, що вступ Білорусі у війну Росії проти України вкрай малоймовірний”, – резюмували експерти.