Про це повідомляє міжнародна неурядова організація Amnesty International.
Переслідуванням піддаються медики, які виходили на мирні акції й надавали першу допомогу громадянам, які протестували.
“Лікарі та медсестри стикаються з жахливими переслідуваннями за прояв незгоди під час мирних акцій протесту, що охопили Білорусь після президентських виборів 9 серпня 2020 року”, – йдеться у повідомленні.
В організації додали, що багато медиків після виходу на протести лишились без роботи. Amnesty International закликає світову спільноту виступити проти репресій з боку режиму невизнаного президента Олександра Лукашенка.
Нагадаємо, у Білорусі тривають акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка. Він обіймає цю посаду з 1994 року. Відповідно до затверджених ЦВК результатів, за Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його основного опонента Світлану Тіхановську – 10,12%.
Президентські вибори відбулися 9 серпня. Того ж дня спалахнули протести. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що 9 серпня акції протесту пройшли у 33 містах, було затримано близько 3000 осіб, поранено 89 осіб.
- Раніше повідомлялося, що невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав низку законів, які ще більше обмежують свободу преси та масових заходів у країні.