У Білорусі режим невизнаного президента Олександра Лукашенка переслідує медичних працівників через виходи на мирні протести проти результатів виборів голови держави.

Про це повідомляє міжнародна неурядова організація Amnesty International.

Переслідуванням піддаються медики, які виходили на мирні акції й надавали першу допомогу громадянам, які протестували.

“Лікарі та медсестри стикаються з жахливими переслідуваннями за прояв незгоди під час мирних акцій протесту, що охопили Білорусь після президентських виборів 9 серпня 2020 року”, – йдеться у повідомленні.

В організації додали, що багато медиків після виходу на протести лишились без роботи. Amnesty International закликає світову спільноту виступити проти репресій з боку режиму невизнаного президента Олександра Лукашенка.

Нагадаємо, у Білорусі тривають акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка. Він обіймає цю посаду з 1994 року. Відповідно до затверджених ЦВК результатів, за Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його основного опонента Світлану Тіхановську – 10,12%.

Президентські вибори відбулися 9 серпня. Того ж дня спалахнули протести. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що 9 серпня акції протесту пройшли у 33 містах, було затримано близько 3000 осіб, поранено 89 осіб.