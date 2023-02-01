У жовтні минулого року Ліберально-демократична партія Білорусі (ЛДПБ) звернулась до Міжнародного кримінального суду, вимагаючи притягнути до відповідальності Польщу за так звану "підготовку акту агресії" щодо РБ.

Про це повідомляє видання Zerkalo.

ЛДПБ звинуватила поляків у нібито формуванні “озброєних груп”, які планували, “встановлення контролю над сусідньою державою та зміну білоруського конституційного ладу шляхом застосування збройної сили”.

За словами представників партії, “достеменно відомо про розташування центрів бойової підготовки на території Польщі, де працюють не тільки польські, а й американські військові інструктори, а також фахівці інших країн Північноатлантичного альянсу НАТО”.

Саме буцімто такі дії назвали “актом агресії” з боку поляків.

У відповідь на заяву ЛДПБ Міжнародний кримінальний суд заявив, що звинувачення “виходять за межі юрисдикції суду”, а підстав для їхнього аналізу немає.

Зазначається, що “Міжнародний кримінальний суд керується Римським статутом, який наділяє його вельми конкретною і ретельно визначеною юрисдикцією та мандатом. А основна особливість Римського статуту полягає в тому, що суд може здійснювати юрисдикцію щодо осіб тільки в разі найтяжчих злочинів, які викликають стурбованість міжнародної спільноти в цілому. А саме, геноцид, злочини проти людяності та воєнні злочини. На підставі наявної на цей час інформації поведінка, описана у вашому повідомленні, мабуть, не підпадає під ці суворі визначення”.