РФ завершила в Білорусі підготовку своєї 2-ї гвардійської мотострілецької дивізії (ГМСД) зі складу 1-ї гвардійської танкової армії. Втім, її боєздатність, ймовірно, буде обмеженою.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони Великої Британії.

Зазначається, що більшість особового складу 2-ї ГМСД зараз повернулася до Росії, після чого “майже напевно буде знову залучена в операціях в Україні”.

Крім того, у британські розвідники вважають, що наразі вона складається переважно з мобілізованого особового складу, який експлуатує стару військову техніку.

Боєздатність ГМСД, ймовірно, буде обмеженою, попри кількатижневу підготовку, додали у міністерстві.

Також існує реальна можливість того, що інші російські підрозділи проходять ротацію в Білорусі для аналогічної підготовки, і що Росія продовжить використовувати цю модель для відновлення і підготовки підрозділів для підтримки своїх сил в Україні.