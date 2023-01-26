Про це повідомляє пресслужба Міноборони Великої Британії.
Зазначається, що більшість особового складу 2-ї ГМСД зараз повернулася до Росії, після чого “майже напевно буде знову залучена в операціях в Україні”.
Крім того, у британські розвідники вважають, що наразі вона складається переважно з мобілізованого особового складу, який експлуатує стару військову техніку.
Боєздатність ГМСД, ймовірно, буде обмеженою, попри кількатижневу підготовку, додали у міністерстві.
Також існує реальна можливість того, що інші російські підрозділи проходять ротацію в Білорусі для аналогічної підготовки, і що Росія продовжить використовувати цю модель для відновлення і підготовки підрозділів для підтримки своїх сил в Україні.
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