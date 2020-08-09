Про це повідомляє “Радыё Свабода”.
“Анну і журналіста затримали під час інтерв’ю з незалежними спостерігачами на вулиці Жуковського. Через пару годин журналіста відпустили, а Анну і ще одну дівчину доставили в Жовтневий РВВС, потім у в’язницю на вулиці Окрестина, а сьогодні вранці в Жодино”, – сказав виданню чоловік перекладачки.
У поліції чоловікові повідомили, що її судитимуть завтра, але поки невідомо, в якому суді і в який час.
- 4 серпня в Білорусі стартувало дострокове голосування на президентських виборах, яке тривало до 8 серпня включно. Достроково могли проголосувати виборці, які не зможуть цього зробити в день проведення виборів — у неділю, 9 серпня.
- Сьогодні, 9 серпня, в Білорусі стартували вибори президента.