У Мінську поліція затримала перекладачку Ганну Шамко, яка працювала з польським журналістом Машеком Пясецьким на виборах президента Білорусі. Її будуть судити.

Про це повідомляє “Радыё Свабода”.

“Анну і журналіста затримали під час інтерв’ю з незалежними спостерігачами на вулиці Жуковського. Через пару годин журналіста відпустили, а Анну і ще одну дівчину доставили в Жовтневий РВВС, потім у в’язницю на вулиці Окрестина, а сьогодні вранці в Жодино”, – сказав виданню чоловік перекладачки.

У поліції чоловікові повідомили, що її судитимуть завтра, але поки невідомо, в якому суді і в який час.