Про це в етері телемарафону повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.
За його словами, ще кілька місяців тому у Білорусі нараховувалось близько 10-11 тисяч військовослужбовців із РФ.
Водночас станом на цей час відомо про перебування 2,8 тисячі російських армійців в Білорусі.
Андрій Демченко уточнив, що всі російські військові навчаються на білоруських полігонах. Після звершення навчання їх знову відправляють до Росії, а вже з РФ – на війну проти України.
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