За інформацією Державної прикордонної служби України, на території Білорусі значно зменшилась кількість російських військових.

Про це в етері телемарафону повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

За його словами, ще кілька місяців тому у Білорусі нараховувалось близько 10-11 тисяч військовослужбовців із РФ.

Водночас станом на цей час відомо про перебування 2,8 тисячі російських армійців в Білорусі.

Андрій Демченко уточнив, що всі російські військові навчаються на білоруських полігонах. Після звершення навчання їх знову відправляють до Росії, а вже з РФ – на війну проти України.