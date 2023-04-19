Заступниця держсекретаря США Венді Шерман запевнила, що Росія ще не розмістила ядерну зброю на території Білорусі, проте назвала погрози РФ "небезпечною ескалацією конфлікту".

Про це сповіщає CNN.

“Ми всі стурбовані можливістю застосування тактичної ядерної зброї Володимиром Путіним”, – сказала Шерман, додавши, що США “дуже уважно стежать за її переміщенням”.

Крім того, заступниця держсекретаря США вважає, що заява очільника Кремля про розташування ядерної зброї на території Білорусі є “його спробою використати цю погрозу керованим чином”.

Як повідомляється, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що альянс також не помітив ознак переміщення ядерної зброї до кордонів Білорусі. Очільник НАТО наголосив, що загроза розгортання російської зброї в РБ “є частиною небезпечної і безвідповідальної ядерної риторики”.

Також Столтенберг підкреслив, що Північноатлантичний альянс “уважно спостерігає за ситуацією”.

Нагадаємо, що 25 березня президент Росії Володимир Путін заявив, що планує будівництво ядерного сховища в Білорусі. Він сказав, що збереже контроль над будь-якою тактичною ядерною зброєю, яку Москва планує розмістити в сусідній Білорусі.

Варто зазначити, що, за словами посла Росії в Білорусі Бориса Гризлова, Москва планує розмістити тактичну ядерну зброю поблизу західного кордону РБ.

Додамо, що міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг у заяві з нагоди другої річниці чинності Договору про заборону ядерної зброї розкритикував керівництво РФ за ядерний шантаж. За словами Шалленберга, небезпека ядерної ескалації – навмисної чи випадкової – є вищою, ніж вона була протягом тривалого часу. Настав час раз і назавжди розвіяти небезпечний міф про те, що ядерна зброя створює безпеку, навіть якщо вона призначена для стримування.