У Міністерстві закордонних справ України зробили заяву щодо зустрічі президента РБ Олександра Лукашенка з представником російської окупаційної адміністрації Денисом Пушиліним.

Про це інформує пресслужба відомства.

Так, в МЗС засудили проведення Лукашенком зустрічі 18 квітня в Мінську з Пушиліним як спробу легітимізації цього представника російської окупаційної адміністрації в Донецьку.

У відомстві вважають зустріч з представником російської окупаційної адміністрації, який переховується від українського слідства за скоєння тяжких злочинів та знаходиться під українськими і міжнародними санкціями, “черговим і кричущим недружнім актом з боку Республіки Білорусь”, спрямованим на підтримку держави-агресора РФ.

У зв’язку з цим МЗС України ухвалило рішення викликати посла України в Республіці Білорусь Ігоря Кизима для консультацій.

Мінськ має утримуватися від подібних деструктивних кроків і припинити підтримку агресивної війни Росії проти України”, – зазначили у пресслужбі.

18 квітня самопроголошений президент РБ Олександр Лукашенко провів зустріч з главою терористичної організації “ДНР” Денисом Пушиліним, запропонувавши зокрема допомогти “відновити і нормалізувати” життя в Донецьку.

Раніше, у липні 2022 року Пушилін вже відвідував Білорусь.

Зауважимо, 6 квітня глава Росії Володимир Путін провів у Москві переговори із самопроголошеним президентом РБ Олександром Лукашенком. Офіційно сторони обговорити розширення економічного співробітництва та зміцнення оборонних зв’язків між двома країнами.