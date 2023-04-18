Про це інформує пресслужба відомства.
Так, в МЗС засудили проведення Лукашенком зустрічі 18 квітня в Мінську з Пушиліним як спробу легітимізації цього представника російської окупаційної адміністрації в Донецьку.
У відомстві вважають зустріч з представником російської окупаційної адміністрації, який переховується від українського слідства за скоєння тяжких злочинів та знаходиться під українськими і міжнародними санкціями, “черговим і кричущим недружнім актом з боку Республіки Білорусь”, спрямованим на підтримку держави-агресора РФ.
У зв’язку з цим МЗС України ухвалило рішення викликати посла України в Республіці Білорусь Ігоря Кизима для консультацій.
Мінськ має утримуватися від подібних деструктивних кроків і припинити підтримку агресивної війни Росії проти України”, – зазначили у пресслужбі.
18 квітня самопроголошений президент РБ Олександр Лукашенко провів зустріч з главою терористичної організації “ДНР” Денисом Пушиліним, запропонувавши зокрема допомогти “відновити і нормалізувати” життя в Донецьку.
Раніше, у липні 2022 року Пушилін вже відвідував Білорусь.
Зауважимо, 6 квітня глава Росії Володимир Путін провів у Москві переговори із самопроголошеним президентом РБ Олександром Лукашенком. Офіційно сторони обговорити розширення економічного співробітництва та зміцнення оборонних зв’язків між двома країнами.
- Верховний представник ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що блок готовий запровадити санкції у разі, якщо РБ розмістить на своїй території ядерну зброю РФ.
- Німеччина назвала заяву президента Росії Володимира Путіна про розміщення Росією ядерної зброї в Білорусі “безвідповідальною” та “ескалаційною”.
- Соратник російського президента Володимира Путіна, секретар ради безпеки РФ Микола Патрушев погрожує, що Росія має зброю, щоб “знищити будь-якого ворога, включаючи Сполучені Штати”, якщо її власне існування опиниться під загрозою. Відтак звинуватив Вашингтон у “недооцінці ядерної могутності Москви”.