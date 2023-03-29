Про це повідомив музикант Юрій Хвостов у Facebook.
“Євген Гулевич, дослідник, інтелектуал, філософ, редактор і автор, відважний воїн і затятий чоловік, загинув у бою під Бахмутом 31 грудня 2022 року. Від учора ми можемо говорити про це доконано, маючи офіційне підтвердження”, — написав він.
Дотепер у близьких і родичів зберігалася “крихітна, але чіпка надія, що страшна новина “зник безвісти при виконанні бойового завдання”, яка надійшла нам на початку цього року, не остаточна”.
За словами Юрія Хвостова, Гулевич пішов на війну усвідомлено. Під час останнього візиту до Львова він встиг дати кілька інтерв’ю і побачитися з товариством.
Стосовно похорону повідомлять пізніше.
Довідка. Євген Гулевич – автор, редактор, перекладач, культурний менеджер та магістр культурології. Чоловік був автором культурних та критичних статей у ЗМІ. Також він писав мистецтвознавчі статті виставкового проєкту “Ангели”. Діяч був головним редактором українського видання “Світовий атлас вуличного мистецтва і графіті” та перекладу Рея Бредбері “Щось лихе насуває”.
Гулевич був учасником команди проєкту документального фільму “Випчина. Село одного дня”, консультантом проєкту Pinsel.AR, учасником громадської ініціативи “Спадщина майбутнього” та співавтором міжнародного проєкту Mapping Future Heritage.
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