31 грудня 2022 року під Бахмутом загинув редактор, перекладач та магістр культурології Євген Гулевич. Раніше чоловік вважався зниклим безвісти.

Про це повідомив музикант Юрій Хвостов у Facebook.

“Євген Гулевич, дослідник, інтелектуал, філософ, редактор і автор, відважний воїн і затятий чоловік, загинув у бою під Бахмутом 31 грудня 2022 року. Від учора ми можемо говорити про це доконано, маючи офіційне підтвердження”, — написав він.

Дотепер у близьких і родичів зберігалася “крихітна, але чіпка надія, що страшна новина “зник безвісти при виконанні бойового завдання”, яка надійшла нам на початку цього року, не остаточна”.