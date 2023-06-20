Джерело: Euractiv.
Інформацію проаналізував Фонд гуманітарних і соціальних досліджень. В аналізі зазначено, що швидке поширення російської пропаганди всередині країни пов’язано зі зростанням мережі сайтів, які її публікують.
“Сторінки, які подаються не як інформаційні, а як комерційні або розважальні, поширюють пропаганду, і у такий спосіб вона задовольняє ширший інтерес”, – йдеться в аналізі.
Попри пропаганду, частина дезінформації не прижилася. Зокрема віра в силу російської зброї зменшується, а підтримка президента Росії Володимира Путіна впала втричі.
- У німецькому виданні Stern заявили, що не поширювали інформацію про серйозне поранення голови очільника ГУР України Кирила Буданова. Раніше дані поширили у соцмережах РФ, включаючи Telegram канал Соловйова, з посиланням на Stern.
- Спочатку на сайті видання Bild був заголовок “Росіяни підірвали величезну дамбу”, а потім його змінили на “В Україні підірвали величезну дамбу”.