Спочатку на сайті видання Bild був заголовок “Росіяни підірвали величезну дамбу”, а потім його змінили на “В Україні підірвали величезну дамбу”.

Джерело: Bild

Вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вже вранці ця інформація була офіційно підтверджена Україною.

Сьогодні вранці найбільша німецька газета Bild написала про цю подію. Спочатку, в заголовку обвинувачували Росію: “Росіяни підірвали величезну дамбу”. Це можна помітити у Twitter Bild, де заголовок закешувався.

Проте, згодом заголовок змінили на “В Україні підірвали величезну дамбу”. Без уточнень, хто ж саме це зробив.

Далі, у статті не вказано, що Росія винна у підриві, лише повідомляється, що українська сторона обвинувачує Росію.

“В Україні зруйновано гігантську Каховську дамбу. Вона розташована у контрольованій Росією частині української Херсонської області. У скоєнні цього акту Україна звинувачує російських окупантів”.

Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС є загроза затоплення до 80 населених пунктів. ​​Мер Нової Каховки Володимир Коваленко повідомив, що після підриву окупантами Каховської ГЕС у місті почалось затоплення. Також вже затоплено Гідропарк і Нафтогавань. Нині триває евакуація місцевих мешканців. У МВС України повідомили, які райони області зараз є безпечними для місцевих мешканців.

Російські окупаційні війська повністю зруйнували Каховську ГЕС і відновленню вона не підлягає. Крім того, підрив несе загрозу і для Запорізької АЕС, яка також на даний час окупована російськими загарбниками. Подібні дії заборонені Женевською конвенцією та вважаються воєнним злочином.

Еколог Іван Хом’як розповів #Буквам, що унаслідок підриву Каховської ГЕС можлива втрата системи охолодження на ЗАЕС, втрата зрошувального землеробства в регіоні включно із Кримом на кілька років, хімічна катастрофа в Армянську з викидами кислотних випарів в атмосферу, оголення донних відкладень із їхнім розкладанням, утворення великих площ сапропелевих мілководь.