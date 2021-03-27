Про це повідомляє Bloomberg.
Після того як вакцину поширять в країні, її планують передати в держави з низьким рівнем доходу.
Директор інституту Дімас Ковас повідомив, що вакцина називається ButanVac.
“Пандемію можна контролювати в Північній Америці та Європі, але в Африці, Латинській Америці й бідних азійських країнах вона залишиться. Нам потрібні вакцини для цих країн. Ось де нам потрібно боротися з епідемією, щоб домогтися успіху в усьому світі”, – сказав він.
Початок випробувань заплановано на квітень. Паралельно з Бразилією, вакцину випробують в Таїланді та В’єтнамі. Якщо воно пройде успішно, в травні стартує масове виробництво вакцини. При такому сценарії, в липні буде готово 40 мільйонів доз вакцини.
До слова, бразильський Інститут Бутантан співпрацює з китайською компанією Sinovac Biotech Ltd. у виробництві вакцини CoronaVac.
В Бразилії перші дози вакцини отримали близько 6,6% населення, а повністю вакциновані всього 2%. Міністр охорони здоров’я Бразилії Марсело Кейрога пообіцяв потроїти темпи вакцинації, охопивши 1 мільйон осіб в день.
- Згідно з лабораторним дослідженням, що було опубліковане в Медичному журналі Нової Англії, вакцина Pfizer Inc і BioNTech SE змогла нейтралізувати бразильський штам коронавірусу COVID-19.
- Президент Бразилії Жаїр Болсонару назвав губернаторів і мерів штатів “тиранами” через те, що вони ввели карантин для стримування спалаху коронавірусу.