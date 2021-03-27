Бразильський інститут Бутантан розробив національну вакцину проти коронавірусу COVID-19. Її планують почати використовувати через кілька місяців.

Про це повідомляє Bloomberg.

Після того як вакцину поширять в країні, її планують передати в держави з низьким рівнем доходу.

Директор інституту Дімас Ковас повідомив, що вакцина називається ButanVac.

“Пандемію можна контролювати в Північній Америці та Європі, але в Африці, Латинській Америці й бідних азійських країнах вона залишиться. Нам потрібні вакцини для цих країн. Ось де нам потрібно боротися з епідемією, щоб домогтися успіху в усьому світі”, – сказав він.

Початок випробувань заплановано на квітень. Паралельно з Бразилією, вакцину випробують в Таїланді та В’єтнамі. Якщо воно пройде успішно, в травні стартує масове виробництво вакцини. При такому сценарії, в липні буде готово 40 мільйонів доз вакцини.

До слова, бразильський Інститут Бутантан співпрацює з китайською компанією Sinovac Biotech Ltd. у виробництві вакцини CoronaVac.

В Бразилії перші дози вакцини отримали близько 6,6% населення, а повністю вакциновані всього 2%. Міністр охорони здоров’я Бразилії Марсело Кейрога пообіцяв потроїти темпи вакцинації, охопивши 1 мільйон осіб в день.