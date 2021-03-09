Згідно з лабораторним дослідженням, що опубліковане в Медичному журналі Нової Англії, вакцина Pfizer Inc і BioNTech SE змогла нейтралізувати бразильський штам коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Кров, взята у людей, яким було зроблено щеплення вакциною Pfizer / BioNTech, нейтралізувала штам вірусу, який вперше виявлений в Бразилії.

Дослідження було проведене вченими з Pfizer Inc і BioNTech SE, а також медичного філії Техаського університету.

Вчені заявили, що нейтралізує здатність вакцини приблизно еквівалентна дії цієї ж вакцини на найпоширеніший штам COVID-19.

У раніше опублікованих дослідженнях компанія Pfizer виявила, що її вакцина нейтралізує інші більш заразні варіанти вірусу, вперше виявлені в Сполученому Королівстві і Південній Африці, хоча штам з Південної Африки може знижувати кількість захисних антитіл, які продукує вакцина.

Компанія Pfizer заявила, що її нинішня вакцина, швидше за все, буде ефективна проти південноафриканського штаму. Однак виробник планує протестувати третю бустерний дозу своєї вакцини, а також варіант вакцини, спеціально модифікованої для боротьби з південноафриканським штамом.