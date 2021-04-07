У Бразилії вперше за добу від COVID-19 померли понад 4 тисячі осіб

Про це повідомляє ВВС.
Зазначається, що лікарні в країні переповнені, в деяких містах люди вмирають в очікуванні лікування, а система охорони здоров’я в багатьох районах знаходиться на межі колапсу.
Загальна кількість загиблих в країні зараз майже 337 000.
Але президент Жаір Болсонару продовжує виступати проти будь-яких заходів ізоляції, спрямованих на стримування спалаху. Він стверджує, що збиток економіці буде гірше, ніж наслідки самого вірусу, і спробував скасувати деякі обмеження, накладені місцевими властями в судах.
Звертаючись до прихильників біля президентської резиденції, він розкритикував карантинні заходи і без доказів припустив, що вони пов’язані з ожирінням і депресією.
При цьому, Болсонару не став коментувати 4 195 смертей, зареєстрованих за останні 24 години.
За даними міністерства охорони здоров’я країни, на сьогоднішній день в Бразилії зареєстровано понад 13 мільйонів випадків коронавірусу. У березні від COVID-19 померло близько 66 570 осіб, що більш ніж удвічі перевищує попередній місячний рекорд.
Інститут охорони здоров’я Fiocruz заявляє, що виявив в країні 92 штами коронавірусу, в тому числі P.1 або “бразильський штам”.
Вважається, що він з’явився в штаті Амазонас в листопаді 2020 року і швидко поширився в столиці штату Манаусі, де, згідно з даними, проаналізованими дослідниками з Бразилії, до січня 2021 року на нього припадало 73 % випадків.
Експерти побоюються, що поширення “бразильського штаму” призведе до збільшення числа випадків захворювання протягом кількох місяців.
- Раніше повідомлялось, що у Бразилії спостерігається потужний спалах захворюваності на коронавірус COVID-19. У країні фіксуються рекордні показники нових випадків зараження та смертності, а лікарні вже не можуть впоратися із таким потоком хворих.
- У Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що Бразилія стала епіцентром пандемії коронавірусу.