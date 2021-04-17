Коронавірус продовжує завдавати нищівного удару Бразилії. Щодня у країні фіксують кілька тисяч смертей.

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

Бразилія вийшла на друге місце у світі за кількістю смертей від Covid-19. Зокрема, минулого тижня у країні щодня фіксували понад 4 тисячі смертей. Ця тенденція трохи змінилася цього тижня. Зокрема, у п’ятницю зареєстрували 3030 смертей. Всього за час пандемії загинуло 369 024 особи.

Смертність від коронавірусу у Бразилії за рік зросла у кілька разів. Враховуючи показники минулого тижня, щохвилини помирало 3 пацієнти з коронавірусом.

Зараз Бразилія є глобальним епіцентром пандемії. Ситуацію загострює й поширення агресивного бразилійського штаму коронавірусу. Хоча країна вже почала вакцинацію, рівень смертності поки лякає.

Однак є й добрі новини стосовно того, що вакцинація дійсно здатна зупинити масове зараження. Зокрема, у звіті Бразильської асоціації інтенсивної медицини (AMIB) вказується значне зменшення кількості пацієнтів похилого віку. Це пов’язують якраз із початком масштабної вакцинації цієї вікової групи.

Водночас асоціація відзначила тривожну статистику захворювань на коронавірус серед людей молодого віку. Виявлено значне збільшення кількості пацієнтів віком до 40 років. Вони займають приблизно половину ліжок у відділеннях COVID-лікарень країни.

Крім того, у п’ятницю Бразилія попросила жінок тимчасово уникати вагітності зазначивши, що штам вірусу, що руйнує південноамериканську країну, впливає на майбутніх матерів більше, ніж попередні версії.

“Якщо це можливо, трохи відкладіть вагітність до кращого моменту”, – заявив представник Міністерства охорони здоров’я Рафаель Паренте.