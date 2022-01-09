Про це пише бразильське видання O Tempo.
На відео видно, що кам’яна плита відривається від стіни каньйону Лаго-де-Фурнас, поки глядачі кричать. Обвал спричинив масивну хвилю, від якої човни розлетілися у сторони.
URGENTE!!! Pedras se soltam de cânion em Capitólio, em Minas, e atingem três lanchas. pic.twitter.com/784wN6HbFy
— O Tempo (@otempo) January 8, 2022
Підтверджено загибель трьох жінок і чотирьох чоловіків. Ще троє зникли безвісти. Понад 30 осіб отримали допомогу на місці обвалення міста Капітоліо, дев’ятьох доставили до лікарень із серйозними травмами. Одна людина у важкому стані з травмами голови.
Обвал скелі потопив 2 човни з чотирьох. Жоден з 10 людей на борту корабля, на ім’я Ісус не вижив, включно з 10-річним підлітком.
Причиню обвалу вважають дощі – ця гірська формація складається з осадових порід і вона має набагато менший опір вітру та воді.
У південному регіоні Бразилії сезон дощів триває з жовтня по березень.
- Нагадаємо, наприкінці зими у штаті Баія (Бразилія) загинуло щонайменше 20 людей, ще 358 постраждали. Від стихії постраждало близько 40 міст. 100 зі 116 міст штату оголосили про надзвичайний стан.
- Раніше сильні дощі спричинили повені та зсуви у центральній частині В’єтнаму. Через стихію не менше 18 осіб загинули або зникли безвісти.