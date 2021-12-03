Про це повідомляє Reuters.

У результаті повені було затоплено 780 гектарів рисових полів.

Найсильніше постраждали прибережні міста Фу Йен, Бінь Дінь і головна провінція В’єтнаму Даклак.

У постраждалих районах затоплено близько 60000 будинків, а паводкові води досягли 1,2 метра. В одному з міст за добу випало 432 міліметри опадів.

Нагадаємо, раніше Північна частина Іспанії серйозно постраждала внаслідок негоди. Тут пройшли сильні снігопади та зливи, що спричинили повені.

Нагадаємо, кілька провінцій Туреччини в регіонах Егейського та Мармурового морів накрило потужним штормом . Найбільше постраждала столиця країни Стамбул та її околиці. Відомо про загибель 6 осіб.