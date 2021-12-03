Про це повідомляє Reuters.
У результаті повені було затоплено 780 гектарів рисових полів.
Найсильніше постраждали прибережні міста Фу Йен, Бінь Дінь і головна провінція В’єтнаму Даклак.
У постраждалих районах затоплено близько 60000 будинків, а паводкові води досягли 1,2 метра. В одному з міст за добу випало 432 міліметри опадів.
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