У британському зоопарку новонароджене жирафеня назвали Маргарет – на честь жінки, яка першою в країні була вакцинована проти коронавірусу COVID-19.

Про це, зокрема, повідомляють британське агентство BBC і німецьке DPA.

Як відомо, у вівторок, 8 грудня, у Великій Британії розпочали вакцинацію населення проти коронавірусу (вакцинами Pfizer/BioNTech). Першою вакцинованою стала 90-річна Маргарет Кінан. Їй зробили щеплення в університетській лікарні Ковентрі, Англія.

Жирафеня з’явилося на світ в Уіпснейдському зоопарку (графство Бедфордшир) саме 8 грудня – в день старту масштабної кампанії з вакцинації.

“Народження нашого дорогоцінного дитинчати-жирафа в той же день, і фактично в той же час, коли була проведена довгоочікувана вакцинація проти COVID-19, здається справжнім моментом надії. І ми так хочемо відсвяткувати і запам’ятати це”, – зазначив Марк Холден, співробітник зоопарку.

Згідно з даними звіринця, малятко Маргарет належить до підвиду жирафів, які знаходяться під загрозою зникнення. Їх у світі налічується менше 9000.

“Ми дуже сподіваємося, що Маргарет Кінан незабаром зможе приїхати і відвідати свою тезку, щоб ми могли представити їх особисто”, – заявив Холден.