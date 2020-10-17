У Броварах (Київська область) двоє осіб посеред ночі замінили на агітаційних білбордах присвоєний одному з кандидатів номер у бюлетені.

Про це поінформували в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Київській області.

Йдеться про 18 білбордів.

“У місті Бровари двоє невідомих упродовж ночі замінили номери, присвоєні кандидату у виборчому бюлетені, на 18 агітаційних білбордах… Порушники заклеїли на агітаційних матеріалах справжній номер кандидата, замінивши його вигаданим”, – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили, що до порушення причетні двоє хлопців – кияни 21 і 23 років. У них поліцейські вилучили сходи і різноманітне приладдя.

За перешкоджання здійсненню виборчого права поліцейські склали 18 протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 212-24 (Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, або діяльності суб’єкта виборчого процесу, процесу референдуму) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Матеріали направлено до суду для прийняття рішення.

Ім’я кандидата, білборди якого “постраждали”, не озвучується.

Як поінформували в пресслужбі МВС України, протягом доби в поліцію надійшло 256 заяв і повідомлень, пов’язаних із порушеннями виборчого законодавства.

Всього ж з 5 вересня територіальні органи Національної поліції зареєстрували 5206 повідомлень, пов’язаних із виборчим процесом.

Було відкрито 388 кримінальних проваджень: 192 – пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 196 – з виборчим процесом.

Також складено 1286 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних із виборчим процесом.