На території тимчасово окупованому Криму поблизу Сімферополя з рейок зійшов потяг із зерном. Офіційно причина аварії невідома.

Джерело: так званий “голова” окупованого Криму Сергій Аксьонов.

За його словами, попри те, що у Сімферопольському районі з рейок зійшли вагони із зерном, постраждалих немає.

Наразі рух поїздів Сімферополь — Севастополь припинено. Аксьонов сказав, що для пасажирів начебто організують трансфер автобусами.

Водночас він не повідомив про причину аварії. Раніше, 23 лютого 2023 року, на цьому залізничному шляху вже були пошкоджень.