Джерело: так званий “голова” окупованого Криму Сергій Аксьонов.
За його словами, попри те, що у Сімферопольському районі з рейок зійшли вагони із зерном, постраждалих немає.
Наразі рух поїздів Сімферополь — Севастополь припинено. Аксьонов сказав, що для пасажирів начебто організують трансфер автобусами.
Водночас він не повідомив про причину аварії. Раніше, 23 лютого 2023 року, на цьому залізничному шляху вже були пошкоджень.
- Після окупації Росією Кримського півострова на його територію прибуло понад пів мільйона громадян РФ. Втім, всі вони знаходяться там незаконно, адже не переїжджали через українські КПВВ або прострочити терміни перебування. Тому, після деокупації Криму Україна має відправити їх назад.
- Російські окупанти “націоналізували” та виставили на продаж 700 підприємств у тимчасово окупованому Криму.
- У тимчасово окупованому Криму підлітка оштрафували на 40 тисяч рублів через фразу “Ми за Україну”. Учня 11 класу затримали та звинуватили у дискредитації ЗС РФ.