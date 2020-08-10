Про це йдеться в заяві МЗС Чехії.
У повідомленні говориться, що масові затримання кандидатів під час виборчої кампанії і перешкоджання масовим зібранням неприпустимі.
“З урахуванням арешту потенційного кандидата в президенти, популярного блогера Сергія Тіхановском і подальшого утримання під вартою кандидата від опозиції Віктора Бабарика, якому, як і іншому кандидату Валерію Цепкалу, ЦВК відмовилася реєструватися, вибори не можна назвати вільними і демократичними. Цей висновок підтверджується також кількістю протоколів голосування і підрахунку голосів “, – йдеться в повідомленні.
Крім того, в Чехії жалкують, що на білоруських виборах не биоло спостерігачів від ОБСЄ.
“Чеська Республіка повністю поважає і підтримує незалежність і суверенітет Білорусі, але в той же час при будь-яких обставинах сприятиме свободі вираження думок і зборів, а також рівної політичної конкуренції”, – заявили в МЗС.
- Раніше повідомлялося, що у Білорусі вдень 9 серпня і в ніч на 10 серпня, після виборів президента, пройшли масові протести, в результаті яких були затримані щонайменше 120 осіб. ЗМІ також повідомляють про 10 поранених.
- Виборчий штаб кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської не визнав офіційні підсумки голосування. За даними білоруського ЦВК, Тіхановском отримала 9,9%, а Олександр Лукашенко – 80,23%.