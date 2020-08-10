Міністерство закордонних справ Чехії стурбоване ходом президентських виборів в Білорусі і заявили, що їх не можна вважати демократичними.

Про це йдеться в заяві МЗС Чехії.

У повідомленні говориться, що масові затримання кандидатів під час виборчої кампанії і перешкоджання масовим зібранням неприпустимі.

“З урахуванням арешту потенційного кандидата в президенти, популярного блогера Сергія Тіхановском і подальшого утримання під вартою кандидата від опозиції Віктора Бабарика, якому, як і іншому кандидату Валерію Цепкалу, ЦВК відмовилася реєструватися, вибори не можна назвати вільними і демократичними. Цей висновок підтверджується також кількістю протоколів голосування і підрахунку голосів “, – йдеться в повідомленні.

Крім того, в Чехії жалкують, що на білоруських виборах не биоло спостерігачів від ОБСЄ.

“Чеська Республіка повністю поважає і підтримує незалежність і суверенітет Білорусі, але в той же час при будь-яких обставинах сприятиме свободі вираження думок і зборів, а також рівної політичної конкуренції”, – заявили в МЗС.