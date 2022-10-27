Двох громадян Чехії засудили до шести та десяти місяців позбавлення волі за ненависницькі висловлювання на адресу українців у відео, яке вони опублікували у соціальних мережах.

Про це повідомило видання “Радіо Прага”.

“Суд міста Кладно засудив 26 жовтня двох обвинувачених до позбавлення волі за ненависницькі висловлювання на адресу українців у відео, опублікованому в соціальних мережах. Згідно з вироком, Томаша Чермака засуджено до шести місяців ув’язнення, а Патріка Тушла — до 10 місяців”, – йдеться у повідомленні.

За словами судді Віта Соховського, обвинувачувані вчинили дії, спрямовані на поширення ненависті та наклеп на націю. Патрік Тушл заявив у суді, що він не почувається винним, “нічого не має проти українців загалом, а лише засудив дії деяких українських націоналістів”. Він попросив вибачення за ненормативну лексику, яка пролунала у відео, визнавши, що форма відео була недоречною.

Своєю чергою, Томаш Чермак сказав судді, що припустився помилки, а також визнав недоречність свого висловлювання. Також він заявив у суді, що сам не вірив у те, що говорив на відео, але хотів привернути ширшу увагу до запису. Він зізнався, що на його рахунок надійшли десятки пожертвувань, сума одного з яких складала сто крон.

Зокрема, Патрік Тушл повідомив, що загалом він у такий спосіб отримав від десяти до 20 тисяч крон. За його словами, це був рахунок його маленької доньки, номер якого він розмістив у соціальних мережах. Раніше він був двічі судимий за крадіжку та погрози.

Прокурор Ондржей Хула заявив, що вважає дії підсудних вкрай суспільно небезпечними.

За даними видання, на опублікованих у соцмережах відео чоловіки зробили низку зневажливих і вульгарних висловлювань про українців. Зокрема, були такі заяви: “Нехай вони повертаються до Києва” або “Зрештою, це нормальна окупація, те, що вони тут роблять”.