Про це повідомила Служба безпеки України.

Підозрюваний передавав отриману інформацію спільнику на Близькому Сході. Останнього нещодавно затримали співробітники контррозвідки СБУ у Чернівецькій області. Він планував підготувати серію вибухів на об’єктах “Укрзалізниці”.

Після затримання “зв’язкового” чоловік отримав нове завдання. Він мав розвідувати розташування українських військ і стратегічних об’єктів поблизу з російським кордоном. Надалі отримані дані мали використовувати для ракетних ударів і підготовки диверсій на теренах деокупованих районів.

Слідство встановило, що обидва агенти мали проводити підривну діяльність на заході України. Затриманому інформатору повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу. Йому обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває для встановлення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів.