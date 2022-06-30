Про це повідомила Служба безпеки України.
Підозрюваний передавав отриману інформацію спільнику на Близькому Сході. Останнього нещодавно затримали співробітники контррозвідки СБУ у Чернівецькій області. Він планував підготувати серію вибухів на об’єктах “Укрзалізниці”.
Після затримання “зв’язкового” чоловік отримав нове завдання. Він мав розвідувати розташування українських військ і стратегічних об’єктів поблизу з російським кордоном. Надалі отримані дані мали використовувати для ракетних ударів і підготовки диверсій на теренах деокупованих районів.
Слідство встановило, що обидва агенти мали проводити підривну діяльність на заході України. Затриманому інформатору повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу. Йому обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування триває для встановлення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів.
- Нагадаємо, Служба безпеки України встановила деталі ракетного обстрілу торговельного центру “Амстор” у Кременчуці. За даними слідства, окупанти свідомо здійснили обстріл цивільного об’єкту.
- До українського полону потрапив російський моряк, якого було залучено до рятувальної операції на флагмані Чорноморського флоту РФ “Москва”. Окупант після невдалого порятунку крейсера вирішив оперативно перекваліфікуватися в піхоту на Донецькому напрямку.