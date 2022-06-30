Служба безпеки України встановила деталі ракетного обстрілу торговельного центру "Амстор" у Кременчуці. За даними слідства, окупанти свідомо здійснили обстріл цивільного об'єкту.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.

Згідно з зібраними численними доказами, обстріл кременчуцького ТЦ “Амостор” був зумисним, що є черговим воєнним злочином росіян в Україні.

Як повідомив глава СБУ Іван Баканов, окупанти випустили по ТЦ ракети “Х-22” з бомбардувальників Ту-22М3.

Бомбардувальники вилетіли з аеродрому “Шайковка”, що у Кульській області РФ. Бомбардувальники прилетіли у курську область, звідки і випустили ракети по торговельному центру “Амстор”.

На оприлюдненому відео чітко видно, що російські ракети поцілили у приміщення ТЦ, де було чимало відвідувачів.

Щодо обстрілу заводу, то ніякої військової техніки там не зберігалось, як запевнюють у РФ. На заводі виготовляли асфальтозмішувальні установки.

“Якщо виходити з логіки окупантів, то небезпеку для них становлять полиці супермаркетів і навіть асфальтозмішувальні установки. Армія Росії – це збіговисько терористів, які обов’язково отримають покарання за свої злочини. Всі докази наразі ретельно документуються”, – додав Іван Баканов.