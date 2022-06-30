Про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.
Згідно з зібраними численними доказами, обстріл кременчуцького ТЦ “Амостор” був зумисним, що є черговим воєнним злочином росіян в Україні.
Як повідомив глава СБУ Іван Баканов, окупанти випустили по ТЦ ракети “Х-22” з бомбардувальників Ту-22М3.
Бомбардувальники вилетіли з аеродрому “Шайковка”, що у Кульській області РФ. Бомбардувальники прилетіли у курську область, звідки і випустили ракети по торговельному центру “Амстор”.
На оприлюдненому відео чітко видно, що російські ракети поцілили у приміщення ТЦ, де було чимало відвідувачів.
Щодо обстрілу заводу, то ніякої військової техніки там не зберігалось, як запевнюють у РФ. На заводі виготовляли асфальтозмішувальні установки.
“Якщо виходити з логіки окупантів, то небезпеку для них становлять полиці супермаркетів і навіть асфальтозмішувальні установки. Армія Росії – це збіговисько терористів, які обов’язково отримають покарання за свої злочини. Всі докази наразі ретельно документуються”, – додав Іван Баканов.
- Нагадаємо, 27 червня російські війська обстріляли місто Кременчук Полтавської області. Влучили у цивільний об’єкт, де на момент обстрілу перебувало понад тисячу цивільних.
- У міністерстві оборони РФ опублікували свою версію нещодавнього обстрілу у Кременчуці. За словами представників оборонного відомства, російські військові обстрілювали ангари зі зброєю, яка надійшла з Європи та США.
- За словами голови Міністерства внутрішніх справ Дениса Монастирського, правоохоронці вже встановили імена російських льотчиків, які завдали удару по торговельному центрі в Кременчуку.
- У лікарні інтенсивного лікування “Кременчуцька” перебуває 21 людина, яка постраждала внаслідок ракетного удару по торговельному центру “Амстор”. Всього за медичною допомогою з 27 червня звернувся 61 постраждалий.