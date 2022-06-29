Про це повідомила Служба безпеки України.
Невдалий порятунок корабля змусив росіянина відмовитися від ідеї продовжувати бути моряком.
“Там було багато трупів і, в основному, порятунок відбувався дуже сумно. Корабель втратили, він потонув, його не змогли відбуксирувати… Я надивився, що було на “Москві”, і не хотів далі бачити, як посеред моря вмираєш. Це зовсім жахливо, і я відмовився”, – розповів полонений.
Він вирішив “перекваліфікуватися” в піхотинця, щоб продовжувати воювати проти України. Його готували інструктори-вагнерівці близько трьох тижнів. Після “зміни профіля” колишнього матроса відправили на розвідку у Волноваський район.
Перше ж бойове завдання видалося невдалим, бо окупанти потрапили в засідку ЗСУ. Після зустрічі з українськими захисниками вижили лише три вороги із 30. Поранених військових російські командири залишили на полі бою.
Окупанту надали медичну допомогу українські бійці, які й полонили його. Нині чоловік надає свідчення СБУ.
- Нагадаємо, родини моряків, які загинули на крейсері “Москва”, примушують замовчувати інформацію про долю своїх рідних.
- Згідно з висновком посадовців із Пентагону, російський крейсер “Москва” затонув унаслідок удару українських ракет.
- 13 квітня стало відомо про пожежу на ракетному крейсері “Москва” Чорноморського флоту РФ. На думку експерта зі США, втрата цього військово-морського флагмана стала для Росії “нищівним ударом”.
- Попри попередні заяви пропагандистів про те, що серед екіпажу потопленого ЗСУ крейсера “Москва” “потерь нет” – у Кремлі все ж частково їх визнали. А саме оголосили про 1 загиблого і 27 зниклих безвісти.