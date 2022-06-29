Про це повідомила Служба безпеки України.

Невдалий порятунок корабля змусив росіянина відмовитися від ідеї продовжувати бути моряком.

“Там було багато трупів і, в основному, порятунок відбувався дуже сумно. Корабель втратили, він потонув, його не змогли відбуксирувати… Я надивився, що було на “Москві”, і не хотів далі бачити, як посеред моря вмираєш. Це зовсім жахливо, і я відмовився”, – розповів полонений.

Він вирішив “перекваліфікуватися” в піхотинця, щоб продовжувати воювати проти України. Його готували інструктори-вагнерівці близько трьох тижнів. Після “зміни профіля” колишнього матроса відправили на розвідку у Волноваський район.

Перше ж бойове завдання видалося невдалим, бо окупанти потрапили в засідку ЗСУ. Після зустрічі з українськими захисниками вижили лише три вороги із 30. Поранених військових російські командири залишили на полі бою.

Окупанту надали медичну допомогу українські бійці, які й полонили його. Нині чоловік надає свідчення СБУ.