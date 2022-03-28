Про це йдеться у дописі кота в Instagram.
У дописі зазначили, що під час жахітливої війни проти України не можна стояти осторонь. Кіт Степан вирішив допомогти своїм друзям, котрі стали жертвами війни і не можуть подбати про себе.
“Дорогі мої друзі, я щиро вдячний за вашу чуйність та підтримку! Ми зібрали $10 035, і ці кошти будуть перераховані @happy_paw, @uanimals.official, @zoo_12m, @snezhana_zahist_tvarin та Миколаївський зоопарк. Ваш внесок безцінний – завдяки вашій підтримці ми зможемо забезпечити гідний догляд та лікування для кожної тварини в Україні. Дуже дякую!” – йдеться у пості.
13-річний кіт Степан вважається знаменитістю у популярній соціальній мережі. Відео та фото зі Степаном господиня кота публікує також у TikTok, де у нього вже понад мільйон підписників.
- Нагадаємо, знаменитий кіт Степан з Харкова, відео з яким у соцмережах набирає мільйони переглядів, у безпеці. Його евакуювали разом із власницею до Франції.
- Раніше народний депутат України Олександр Фельдман, власник “Екопарку”, заявив про те, що російські снаряди влучили в його зоопарк.
- Під час нападу Росії на Україну важливо дотримуватися коротких інструкцій, які можуть врятувати життя. До таких відносяться поради щодо правил поведінки під час артилерійських обстрілів системами залпового вогню, артобстрілів та стрілецької зброї.