Про це йдеться у дописі кота в Instagram.

У дописі зазначили, що під час жахітливої війни проти України не можна стояти осторонь. Кіт Степан вирішив допомогти своїм друзям, котрі стали жертвами війни і не можуть подбати про себе.

“Дорогі мої друзі, я щиро вдячний за вашу чуйність та підтримку! Ми зібрали $10 035, і ці кошти будуть перераховані @happy_paw, @uanimals.official, @zoo_12m, @snezhana_zahist_tvarin та Миколаївський зоопарк. Ваш внесок безцінний – завдяки вашій підтримці ми зможемо забезпечити гідний догляд та лікування для кожної тварини в Україні. Дуже дякую!” – йдеться у пості.

13-річний кіт Степан вважається знаменитістю у популярній соціальній мережі. Відео та фото зі Степаном господиня кота публікує також у TikTok, де у нього вже понад мільйон підписників.